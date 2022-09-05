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Новости 18:06

Защита Сафронова обжаловала вынесенный ему приговор

фото ЗакС политика Защита Сафронова обжаловала вынесенный ему приговор

Защита журналиста Ивана Сафронова подала апелляцию на вынесенный ему 5 сентября приговор, сообщило РИА "Новости". По словам адвоката Даниила Никифорова, произошло это сразу после завершения судебного заседания.

"Мы сразу же сходили в канцелярию и подали краткую апелляцию жалобу", — приводит информагентство слова юриста.

В понедельник Городской суд Москвы приговорил Сафронова к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также 500 тысячам рублей штрафа и двум годам ограничения свободы, признав виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

На прошлой неделе гособвинение запросило для него наказание в виде 24 лет лишения свободы. Как рассказал адвокат Евгений Смирнов, перед этим представитель прокуратуры предложила Сафронову признать вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы, но тот отказался.


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