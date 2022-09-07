"Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет": Путин высказался о приговоре Сафронову

Российский президент Владимир Путин прокомментировал приговор в виде 22 лет строгого режима, который получил в понедельник по делу о государственной измене журналист Иван Сафронов. Глава государства заявил, что не посвящен в детали процесса, но в курсе работы осужденного на "Роскосмос".

"[Он] зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи", - произнес Путин, цитируемый "Интерфаксом", на Восточном экономическом форуме.

Строгость судебного решения и длительность заключения президент оценить не взялся, сославшись на генерального прокурора Игоря Краснова, который в эту минуту присутствовал в зале.

"Если он считает, что это избыточное и слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать", - рассудил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что находит приговор "суровым".

Напомним, что Ивана Сафронова задержали и арестовали в июле 2020 года. По версии следствия, он собирал некие секретные сведения, касающиеся военно-технического потенциала России, и передавал их иностранным знакомым. На сделку со следствием бывший журналист "Коммерсанта" идти отказался и вину не признал.