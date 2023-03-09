Фигурировавший в деле Ивана Сафронова политолог получил 13 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина, который проходил по делу осужденного журналиста Ивана Сафронова.

"Интерфакс" со ссылкой на представителей суда сообщает, что приговор по делу о государственной измене (ст. 275 УК) Воронину вынесли еще 17 февраля. К тому моменту политолог уже два года находился под стражей. О его присутствии в деле Сафронова широкой публике стало известно только в конце 2021 года.

Защита Воронина публично не высказывалась о деталях его преследования. В свою очередь, по сведениям законных представителей Сафронова, политолог признал вину, а впоследствии заявил, что оговорил журналиста.

Напомним, что бывший расследователь "Коммерсанта" в сентябре получил 22 года колонии строгого режима. В его деле о госизмене два эпизода. По версии силовиков, журналист продал Воронину информацию о деятельности российских войск в Сирии в 2015 году.