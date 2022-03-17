Журналист Сафронов сообщил в ожидании суда, что не питает "каких-то иллюзий"

Обвиняемый в госизмене экс-сотрудник "Коммерсанта" Иван Сафронов рассказал о своих ожиданиях накануне первого заседания суда по своему делу. Письмо из СИЗО опубликовала 17 марта "Новая газета".

В тексте письма Сафронов говорит, что "не только не пал духом, но и только укрепился в своей правоте" после того, как узнал суть обвинений. "Совесть моя чиста — от и до. Я не сломался, я никого не оговорил — я отстаиваю свои убеждения, а это хоть чего-то да стоит", — написал он.

"Я каких-то иллюзий [относительно процесса] не питаю, но верю, что хотя бы капля благоразумия все-таки проявится, — высказался журналист. — Я сейчас не просто уверен, а 100 процентов знаю, что в моих действиях нет никакого состава преступления, если, конечно, не считать преступлением саму журналистику".

Процесс по делу Сафронова начнется 21 марта. Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по его делу. По версии следствия, журналист "систематически передавал представителям иностранных разведок" секретную информацию, которая якобы могла негативно повлиять на безопасность России. Сам он вину не признает.