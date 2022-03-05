Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение журналисту Сафронову

Генеральная прокуратура утвердила 5 марта обвинительное заключение по делу экс-сотрудника "Коммерсанта" и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Само уголовное дело направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в надзорном ведомстве, Сафронову вменяется совершение госизмены в форме шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.

"Следствием установлены и документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова", — гласит заявление Генпрокуратуры.

Как считает следствие, собранные сведения журналист "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами — участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации". Проделывал он это якобы из корыстных побуждений, причем с использованием средств шифрования, полагают следователи.

Сафронов был задержан в Москве у своего дома 7 июля 2020 года. С тех пор он находится в СИЗО — 10 февраля суд признал законным дальнейшее нахождение журналиста под стражей. Адвокаты Сафронова жаловались на действия следствия, из-за запретов которого защитникам приходилось "буквально заучивать наизусть материалы дела". Как стало известно ранее, следствие полагает, что арестованный передавал чешским спецслужбам, сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии некие материалы, угрожающие безопасности России. Сам он вину не признает.