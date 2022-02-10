Апелляционный суд оставил Сафронова под стражей

Журналист Иван Сафронов останется в СИЗО до 7 апреля, сообщает правозащитное движение "Первый отдел". Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил 10 февраля жалобу защиты журналиста на продление его ареста, признав законным содержание в следственном изоляторе.

Как напомнили правозащитники, крайний срок ознакомления защиты с материалами дела истекает 11 февраля. Срок изучения дела ограничил в январе Лефортовский суд по ходатайству следствия. "[Следователь] Чабан разрешал адвокатам знакомиться с материалами только 2 часа в день, а пользоваться ручкой, бумагой и адвокатским досье было запрещено. Защитникам пришлось буквально заучивать наизусть материалы дела", — рассказали в "Первом отделе".

Как заявил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Катчев, к настоящему моменту защита успела изучить менее половины материалов уголовного дела Сафронова, объем которого превышает 20 томов. Катчев выразил надежду, что защита сможет более подробно ознакомиться с материалами после передачи дела в суд для рассмотрения по существу.

Журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене, сам он вину не признает. Сафронов находится в СИЗО с 7 июля 2020 года, когда был задержан при выходе из собственного подъезда. По версии следствия, он передал чешским спецслужбам, а также сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии некие материалы, угрожающие безопасности России. О чем именно идет речь, неясно: ФСБ до сих пор отказывается раскрывать детали обвинения.