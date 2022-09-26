"Льстит, что мою совесть оценили так высоко": Иван Сафронов высказался о своём приговоре

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов высказался о своём приговоре в рамках уголовного дела о государственной измене. Своё видение ситуации он изложил в письмах журналистке Арине Бородиной, которая выложила их скрины у себя в Telegram-канале.

По словам Сафронова, ещё в суде ему якобы предложили признать вину в инкриминируемом правонарушении и получить около 12 лет, вместо того срока, который он в итоге получил.

"Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают. Ну, зато очень льстит, что мою совесть оценили так высоко. Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т.д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придётся — факт. Но я готов", — пишет Сафронов Бородиной.

Также он сообщил, что, по всей видимости, непосредственно в колонию строгого режима его могут отправить только в будущем году.

Напомним, что Сафронова осудили по статье о государственной измене 5 сентября, перед этим больше двух лет он провёл под арестом. По версии следствия, журналист передал заграничным знакомым секретные сведения о военно-техническом потенциале России.