Проводы зимы в муниципалитетах

Традиционно муниципальные образования Петербурга организуют проводы зимы на широкую ногу, но не в 2021 году. Судя по сайту госзакупок, большинство муниципалитетов отказались от праздника весны. Те же, кто все-таки решил порадовать своих жителей, заказали на Масленицу ростовых кукол, безалкогольный глинтвейн и оригинальные конкурсы.

Коронавирус вносит коррективы

По данным сайта госзакупок на 2 марта, многие муниципальные образования Петербурга не опубликовали закупки на проведение Масленицы. Нет электронных аукционов даже у муниципалов, которые в прошлом праздник отмечали довольно ярко: МО "Финляндский округ", где в 2020 году заказывали крокодила, и МО "Гагаринское", в котором в 2019 году хотели фаер-шоу с огнеметом.

В начале 2020 года стало ясно, что из-за коронавируса доходы муниципалитетов сократятся. Председатель совета муниципальных образований Петербурга и глава МО "Финляндский округ" Всеволод Беликов прогнозировал, что доходная часть может сократиться вдвое.

Кроме этого, в 2020 году в городе провели "муниципальную реформу". Теперь главными источниками доходов МО являются части налога на доход физических лиц (НДФЛ) и субсидии от администрации Петербурга. Муниципалы по желанию могли отказаться от части дотации в пользу дополнительного процента от НДФЛ.

Ряд местных депутатов выступили против такой реформы. Они заявили, что с новыми правилами их доходы сократятся в разы - ведь раньше они получали деньги от предпринимателей, которые расположились на их территории. Часть же муниципалитетов от реформы только выиграла. В частности, МО "Гражданка" в начале 2021 года сообщила о троекратном увеличении доходов.

Муниципалитет как раз находится в числе тех, кто решил проводить Масленицу. Праздник в два-три часа обойдется округу в 91 тысячу рублей. Как следует из контракта, МО "Гражданка" планирует принять на проводах весны около 500 человек, угостить каждого блином со сгущенкой и черным чаем. Развлекать гостей должны артисты-аниматоры в разноцветных костюмах, например, скоморохов. Также планируется выступление профессиональных певцов, фольклорного коллектива и хореографического ансамбля. Помимо концерта жителей "Гражданки" ожидают конкурсы с призами в виде карамельных петушков.

Подобный сценарий праздника - самый популярный среди муниципальных образований Петербурга. Все хотят видеть скоморохов, слышать фольклорные песни и поесть блинов с чаем. Практически во всех закупках муниципалы отмечают, что количество ожидаемых гостей может быть изменено из-за эпидемиологической обстановки, наверняка имея ввиду коронавирус. Помня о заболевании, ряд МО озаботились не только праздничной частью, но и подумали о безопасности. В частности, та же "Гражданка" заказала к празднику 500 комплектов масок и перчаток, а также пять антисептиков для обработки рук.

О наличии средств индивидуальной защиты позаботились и в МО "Горелово": там решили приобрести 200 комплектов. Муниципалитет проведет проводы Масленицы в двух точках, общее предполагаемое количество людей, судя по заказанным порциям блинов, около 550 человек. Стоить праздник в МО "Горелово" может 664,5 тысяч рублей - но это только начальная максимальная стоимость, заключенный контракт муниципалитет еще не опубликовал.

В целом планируемый сценарий праздника практически не отличается от многих других. В МО "Горелово" ждут театрализованное представление с персонажами Масленицы, артистов "оригинального жанра", не менее 2-х профессиональных артистов вокального жанра со званием не ниже лауреата всероссийских конкурсов, фольклорный коллектив, две ростовые куклы. При этом, все происходящее необходимо снимать не только на фото, но и на видеокамеру и предоставить смонтированный ролик не менее 10 минут муниципалитету.

Строгие требования

В 2020 году во время празднования Масленицы в МО "Юго-Запад" можно будет покатать детей от трех до десяти лет на пони. Лошадей будет две, как и инструкторов, которые обязаны их сопровождать. Еще с животными получится пообщаться в МО "Новоизмайловское". Муниципалитет заказал лошадь с санями или телегой для развлечения гостей.

Эти округа выделились и интересным подходам к развлечениям. Например, "Юго-Запад" просит организатора мероприятия провести детское фехтование на мягких мечах. Также на проводах весны в муниципалитете ждут кольцебросы, не менее двух пар ходулей и шарманщика с русскими народными мелодиями.

"Новоизмайловское" хочет провести некий "традиционный" конкурс "Обливание водой". Победители получат в подарок мелкую бытовую технику, но только три человека. Еще у муниципалитета очень строгие правила к чучелу Масленицы - описано даже, во что именно оно должно быть одето:

"Сверху на конструкцию должна надеваться праздничная украшенная полихромным браным ткачеством, вышивкой и аппликацией, рубаха или яркий ситцевый сарафан или вышитая цветными шерстяными гарусными нитями клетчатая понева и/или орнаментированный фартук. На голову концами назад должен повязываться красный ситцевый или шелковый фабричный платок. Высота куклы 2,0 -2,5м", - следует из документов закупки.

Правда, не факт, что жители округа смогут насладиться праздником. Определение поставщика приостановлено из-за некоей жалобы, следует из информации сайта госзакупок. Праздник же уже менее чем через две недели - 14 марта.

Строгие условия к исполнителю выдвинули и в МО "Большая Охта". В документах закупки сказано, что маскарадные костюмы для ведущих - "обязательное условие". Например, должен быть человек в костюме медведя и не менее четырех скоморохов-аниматоров. Артисты должны выступать только под "минус", никакой фонограммы с уже пропетыми словами ("плюс") не допускается, пишет "Большая Охта".

Дресс-код для ведущих ввели в МО "Чкаловское". Женщина должна быть одета в юбку, телогрейку и платок, а мужчина в шаровары, рубаху, кафтан, сапоги и головной убор. Последний, судя по всему, по желанию.

МО №72 решило не ограничиваться стандартными конкурсами и организовать зоны мастер-классов. В частности, муниципалитет хочет удивить гостей мастер-классами по изготовлению картонных поделок "Солнышко" и по изготовлению маленьких масленичных куколок на деревянной палочке из лыка, ткани, красочных лент.

Также муниципалитет прописал, какие именно должны быть подарки. Всего должно быть не менее трех розыгрышей. Главный приз - интерактивный глобус – его смогут получить три счастливчика. Второй по значимости приз - фигурные деревянные пазлы размером не менее 180х180 мм для девяти человек, а третий - настольная игра тоже для девяти человек. Еще 20 участников розыгрышей получать карамель на палочке.

МО "Северный" тоже определил перечень подарков на празднике. Среди них: снежколеп (щипцы для создания идеально круглых снежков), сувенирная деревянная столовая ложка с орнаментом под хохлому или гжель, детская лопата для снега, детский набор хоккеиста с двумя клюшками и шайбой, ледянки, подарочные детские варежки и леденцы на палочке.

Как уже описано выше, еда в муниципалитетах предполагается по стандарту блины и чай. Где-то к ним добавят топинг: сгущеное молоко, варенье, мед или джем. А вот МО "Поселок Александровская" желает угостить местных жителей безалкогольным глинтвейном. В дополнение к блинам МО "Чкаловское" будет угощать жителей баранками и сушками.

София Саттарова