Муниципалы врываются в весну на санях и с крокодилом

Масленица – один из самых любимых праздников для петербургских муниципалов. На народные гуляния ежегодно уходят сотни тысяч рублей из местных бюджетов. Отдельным округам проводы зимы обходятся дороже, чем День города и другие праздники. В 2020 году помимо муниципальных будет организовано общегородское торжество стоимостью более 30 млн рублей. Зато налогоплательщики смогут ухватить блин со сгущенкой, сфотографироваться со змеей, облиться водой и послушать «Бурановских бабушек».

фото: gov.spb.ru

У губернатора на блинах

Общегородскую Масленицу в Петербурге впервые проведет комитет по развитию туризма. Раньше проводы зимы организовывали муниципальные образования, дома молодежи и администрации городских парков. Глава города Александр Беглов встречу своей электоральной весны 2019 года провел в ЦПКиО имени Кирова. В этом году там тоже будут праздновать. На мероприятие «Шуми, Масленица» уйдет более 2 млн рублей из средств бюджетного учреждения. Но основное внимание общественности будет приковано к другой зеленой зоне. В парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 марта, в прощеное воскресенье, пройдут широко разрекламированные гулянья.

Чтобы сделать старинный праздник максимально модным, его назвали «Масленица 2.0» и пообещали устроить огненно-пиротехническое шоу. Развлекать собравшихся будут музыкальные коллективы, хедлайнерами выступят звезды прошлого десятилетия: «Бурановские бабушки» и Quest Pistols. На другой сцене организуют конкурсы. Всем желающим принять в них участие порекомендовали записаться в виртуальную очередь, заполнив анкету в Google-документе. Над празднующими возвысится 11-метровая металлическая конструкция «Масленица».

В техзадании мероприятия, размещенного на сайте госзакупок, указано требование разработать мобильное приложение с технологией дополненной реальности. Это, согласно условиям контракта, обошлось городу в 862 тысячи рублей. На специальных страницах «Масленицы 2.0» во ВКонтакте и Instagram про приложение ничего не сказано, обещаны только «интерактивные площадки». Видимо, горожан ждет сюрприз. Кстати, страницы в соцсетях создали специально для этого праздника. Это одно из поставленных городскими властями условий ведения рекламной кампании в интернете и СМИ. На всю медиакампанию из карманов налогоплательщиков выделили 610 тысяч рублей.

Вся организация праздника обошлась в 30,1 млн рублей. В ходе электронных торгов изначально заявленная сумма не менялась. Право организовать праздник получила общественная организация «Звезда Надежды», уже не в первый раз сотрудничающая с комитетом по туризму. В 2018 и 2019 годах она проводила в городе Международный фестиваль духовых оркестров. Причем первый такой фестиваль обошелся в 30,9 млн рублей, а второй всего в 9,9 млн рублей.

Тихий праздник

Большинство муниципалов тоже будут праздновать Масленицу в уик-энд. Но администрация МО «Васильевский» решила, что мероприятие «Васильевские блины» не терпит отлагательств. Его наметили уже на понедельник, 24 февраля. Тем более, что из-за переноса выходного день был нерабочим. Праздник традиционно организовали в Благовещенском саду. Его программа обещала быть яркой: русские народные игры с календарями и DVD-дисками в качестве призов, катание на пони, аниматоры в костюмах скоморохов. Чучело, судя по всему, решили не сжигать, а украсить ленточками. Это соответствует русским традициям. В первый день масленичной недели чучело обычно только мастерили и ходили с ним по улицам, а поджигали потом, в воскресенье. Зато в «Васильевском» бесплатная порция для всех желающих состояла из двух блинов, в то время как у большинства других муниципалитетов только из одного.

Что из этого всего получилось – неясно. Фотоотчета состоявшегося праздника нет ни на сайте муниципального образования, ни на его страницах в соцсетях, ни в сообществе «Я люблю Васильевский», под видом активистов которого местные единороссы избрались в совет.

Конкурс на организацию Масленицы в МО «Васильевский» выиграла компания «Консулат консалтинг групп». Согласно ОКВЭД, основной род ее занятий – деятельность в области права. Фирма сотрудничают сразу с несколькими петербургскими муниципалитетами. Например, не так давно получила право на поставку сувенирной продукции в МО «Рыбацкое» и провела два торжественно-траурных мероприятия в МО «Оккервиль». За выполнение своей работы в «Васильевском» подрядчик должен был получить 333 тысячи рублей.

Масленичный крокодил

Помимо пони из «Васильевского», животных задействуют еще на нескольких муниципальных праздниках. Больше всего – в МО «Финляндский округ». Там, судя по техзаданию, должен присутствовать цирковой исполнитель с крокодилом, коброй, обезьяной или медведем. Помимо этого, будут организованы «мероприятия интерактивной зоны с участием» оленя или хаски, а также, опять-таки, катание детей на пони. Масленицу местные муниципалы проведут в Любашинском саду в субботу, 29 февраля. Программа одна из самых насыщенных в городе. Из техзадания следует, что развлекать местных жителей будут танцоры, аниматоры, ходулисты, фолк-ансамбли и некий «популярный российский эстрадный исполнитель». Кто именно – пока непонятно. На афише праздника, размещенной в соцсетях муниципалитета, никакой информации по этому поводу нет. Зато есть цитата главы округа Всеволода Беликова. «Славяне верили, что весенние обновления природы несут за собой добрые перемены, поэтому всегда проводили блинную неделю шумно и весело: с песнями, плясками, играми, любимыми забавами и, конечно, блинами», - говорит муниципал.

Если субботних пони будет недостаточно, в воскресенье можно отправиться в парк Авиаторов. Ожидается, что там, на празднике администрации МО «Новоизмайловское» «Румяный блин» будут катать на санях. Что делать, если не будет снега, в техническом задании не указано. В остальном программа мероприятия стандартна: фольклорные ансамбли, скоморохи, сжигание чучела, угощения и народные забавы. К сожалению, не расписаны условия конкурса «Обливание водой».

Еще один конкурс, к которому возникают вопросы, это определение поставщика услуги по организации этого праздника. Период приема заявок почти полностью совпал с праздниками: начали принимать 31 декабря, а итог подвели 9 января. Заявку успело подать только одно юрлицо – постоянно сотрудничающий с муниципалитетом молодежный театр «Маска». Ему и предстоит организовать праздник за 600 тысяч рублей. К слову, муниципалитет своим «новогодним» конкурсом разыграл право на проведение сразу 36 мероприятий общей стоимостью более 6,6 млн рублей. Причем Масленица с ее телегами и скоморохами оказалась одним из наиболее дорогостоящих праздников в этом ряду.

В МО «Ланское» (бывшая «Черная речка») срок подачи заявок тоже совпал с каникулами. Конкурс объявили 30 декабря. Итоги подвели 9 января. Право организовать праздник получило небезызвестное ООО «Карнавал», уже много лет работающее на подрядах у муниципалов. В конце 2013 года жители поселка Шушары жаловались на организованный «Карнавалом» Новый год без подарков, Деда Мороза и Снегурочки. В самой фирме эту информацию опровергли, а жалобы объяснили происками конкурентов.

«Масленица» обошлось «Ланскому» в 142,5 тысяч рублей. Помимо стандартных концертных номеров и конкурсов, здесь запланирован мастер-класс по изготовлению блинов на мобильной блинной станции. Отметим, что муниципалы поставили задачу накормить 500 человек, в то время как в большинстве других округов угощения рассчитываются на 200-250 жителей.

Так, например, 200 порций указаны в техническом задании у МО «Сосновское». Там, кстати, помимо блинов должны будут раздавать баранки и бутерброды с сыром. Неизвестно, что это за сыр, но на проведение субботней Масленицы муниципалы готовы отдать более 900 тысяч рублей, больше чем на планируемые ими праздники День города и День любви, семьи и верности.

Сергей Еремеев

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