Закон о "балконной амнистии" прошел второе чтение

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении закон о "балконной амнистии". Документ одобрен на заседании 3 марта.

Согласно законопроекту, чиновники не могут выносить предписания о демонтаже остекления балконов и лоджий, если работы были произведены до 11 января 2020 года. При представлении документа в первом чтении депутат от "Единой России" Денис Четырбок заявил, что многие балконы в городе остеклили еще бабушки и дедушки нынешних жильцов.

В январе 2020 года петербуржцев начали штрафовать за самовольное остекление на пять тысяч рублей. Причиной стали новые правила городского правительства. Депутаты ЗакСа оперативно приняли закон, который запретил штрафовать за изменение балкона, если это произошло до вступления в силу новых правил. Однако управляющие компании стали выносить предписания о необходимости демонтировать самовольное остекление.

София Саттарова

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