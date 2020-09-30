Законопроект о "балконной амнистии" прошел первое чтение ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга 30 сентября единоглассно приняло в первом чтении проект закона, запрещающий чиновникам выносить предписания о демонтаже остекления балконов и лоджий, если работы были произведены до 11 января 2020 года. Сами депутаты назвали эту инициативу "балконной амнистией".

В январе 2020 года в Петербурге начали штрафовать на 5 тысяч рублей за самовольное остекление. Основанием для этого стали вступившие в силу новые правила городского правительства. В ЗакСе оперативно приняли свою инициативу, запрещающую подобные административные наказания в случае, если остекление произвели до вступления в силу закона Смольного.

Однако управляющие компании вместо штрафов начали выносить собственникам жилья предписания о необходимости демонтировать последствия самовольно произведенных работ. Фракция "Единая Россия" подготовила новый документ, запрещающий и такую практику.

Единоросс Денис Четырбок, представляя инициативу, отметил, что во многих квартирах балконы остекляли ещё дедушки и бабушки нынешних жителей.

Законопроект партии власти поддержали и представители оппозиционных фракций. Так, Александр Рассудов из КПРФ предположил, что изначально инициатива городского правительства была внесена с целью пополнить бюджет за счёт горожан. Депутат также предложил обязать Смольный в кратчайшие сроки предоставить типовые варианты остекления, на которые смогут ориентироваться жители. Беспартийный Максим Резник напомнил, что у авторов конкретных решений органов исполнительной власти есть фамилии. Он призвал коллег инициировать парламентском расследование по поводу политики Смольного, идущей в разрез с интересами граждан.

Во время обсуждения вопроса в зале заседаний присутствовали жители Петроградской стороны. По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, эти люди пострадали от "балконной" политики исполнительной власти.

Ранее законопроект единороссов раскритиковали в комитете по градостроительству и архитектуре. Там признались, что опасаются за облик города в случае вступления закона в силу.

Сергей Еремеев

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