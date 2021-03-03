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17:15

За призывы к акции против поправок в Конституцию Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей

фото ЗакС политика За призывы к акции против поправок в Конституцию Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суд в Москве назначил журналисту и муниципальному депутату Илье Азару 150-тысячный штраф за повторное нарушение правил проведения митингов, передает Telegram-канал "Апология протеста". Конкретным поводом для этого наказания послужили его призывы к выходу на уличную акцию против поправок в Конституцию, состоявшуюся 12 марта прошлого года. Отмечается, что суд отказал защите во всех ходатайствах, в том числе в проведении лингвистической экспертизы постов активиста в Facebook.

За еще один призыв к участию в акции, которая прошла 13 июля и на которой москвичи поддерживали арестованного Ивана Сафронова, Азара судят в настоящее время по той же самой "митинговой" статье 28.2 КоАП. Она - арестная и позволяет отправить нарушителя в спецприемник на срок до 30 суток.

Примечательно, что полицейские не с первого раза смогли корректно составить оба протокола: суд возвращал их обратно.

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