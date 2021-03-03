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19:10

В фан-зоне Евро-2021 на Дворцовой площади не будут продавать алкоголь

фото ЗакС политика В фан-зоне Евро-2021 на Дворцовой площади не будут продавать алкоголь

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, протестующий против создания на время чемпионата Европы по футболу фан-зоны на Дворцовой площади, получил посвященный проблеме ответ из администрации президента. Мундеп не удовлетворен его содержанием, поскольку московские чиновники, в его понимании, фактически продублировали позицию петербургских коллег. Новая информация тем не менее в письме содержится.

В частности, в Кремле объявили, что розничная продажа спиртных напитков в фан-зоне с 11 июня по 11 июля не предусматривается. И, кроме того, "планируется дополнительная установка мобильных туалетных кабин". Однако прежде всего Сафонова беспокоит судьба Эрмитажа, который во время веселья болельщиков, по его мнению, может пострадать, и ответ АП этих опасений не развеивает.

"Я за настоящий праздник для болельщиков. Но в подобающем месте. В таком месте, где и пиво, и дым, и громкая музыка, и массовое скандирование, и даже фейерверки будут уместны и где ни придётся никого и ничего ограничивать", - считает петербуржец.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал. По последним данным, подавляющее число обладателей петербургских билетов на турнир не стали их сдавать из-за переноса чемпионата.

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