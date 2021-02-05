Депутат МО "Гражданка" опасается за сохранность Эрмитажа из-за решения сделать фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов направил обращение к президенту Владимиру Путину, добиваясь того, чтобы фан-зона для болельщиков Чемпионата Европы по футболу была организована не на Дворцовой площади.

По мнению депутата, комитет по физкультуре и спорту при разработке схемы организации зоны не уделяет достаточного внимания безопасности Зимнего дворца и Главного штаба. Сафонов напомнил о нескольких происшествиях, из-за которых исторические здания оказывались уничтожены. В пример он, в частности, привел пожар на арке Главного штаба в новогоднюю ночь 2001 года: тогда из-за петарды сгорел оригинал Колесницы Славы.

"Дворцовая площадь и Эрмитаж не то место, где возможно проведение мероприятий потенциально опасных для нашего культурного достояния", - убежден мундеп.

В ответе на запрос Сафонова глава комитета по физкультуре Антон Шантырь сообщил, что "зона публичного просмотра матчей Евро-2020" будет действовать на Дворцовой 2-3, 6-7 и 11 июля и займет половину площади со смещением к Певческому мосту и Миллионной улице. Границы зоны будут не менее чем на 10 метро отступать от фасадов ансамбля зданий Зимнего дворца и Главного штаба, Александровскую колонну планируется оградить сплошным барьерным ограждением, "с целью полного исключения доступа зрителей к объекту".

"Иными словами, 5 дней в первой половине июля 2021 года предлагается огородить половину Дворцовой площади заборами и "барьерным ограждением" и организовать там пивной бар, площадью 13 тысяч квадратных метров. Свободная продажа пива в местах проведения соревнований и просмотра футбольных матчей – одно из требований УЕФА", - заключил Сафонов.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге состоятся четыре матча турнира: три игры группового этапа и один четвертьфинал.