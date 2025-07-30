Муниципалы из Пушкина отремонтировали дорогу после представления прокуратуры

Петербургская прокуратура добилась от местной администрации МО "Город Пушкин" проведения ремонта дороги на Кадетском бульваре в Пушкине, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки в прокуратуре установили, что около дома 14/13 на внутриквартальном проезде Кадетского бульвара на дорожном полотне имелись просадки и выбоины. В ведомстве считают, что состояние участка дороги препятствовало безопасному движению граждан и автомобилей.

Районный прокурор внес представление в адрес главы администрации МО "Город Пушкин", которое было рассмотрено и удовлетворено. Сейчас дорога уже отремонтирована, сообщили в надзорном ведомстве. Отметим, на сайте муниципалитета главой местной администрации значится Артем Каратуев.

Напомним, ранее в июле прокуратура Петербурга сообщала о внесенном представлении в адрес руководства Центрального управления региональных дорог и благоустройства из-за состояния дорог в Адмиралтейском районе. Судя по опубликованным прокуратурой фотографиям, глубина некоторых из выбоин на дорогах там достигала 10 см.

фото ЗАКС.Ру