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Муниципал 30 июля 2025, 10:58

Муниципалы из Пушкина отремонтировали дорогу после представления прокуратуры

фото ЗакС политика Муниципалы из Пушкина отремонтировали дорогу после представления прокуратуры

Петербургская прокуратура добилась от местной администрации МО "Город Пушкин" проведения ремонта дороги на Кадетском бульваре в Пушкине, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки в прокуратуре установили, что около дома 14/13 на внутриквартальном проезде Кадетского бульвара на дорожном полотне имелись просадки и выбоины. В ведомстве считают, что состояние участка дороги препятствовало безопасному движению граждан и автомобилей. 

Районный прокурор внес представление в адрес главы администрации МО "Город Пушкин", которое было рассмотрено и удовлетворено. Сейчас дорога уже отремонтирована, сообщили в надзорном ведомстве. Отметим, на сайте муниципалитета главой местной администрации значится Артем Каратуев.

Напомним, ранее в июле прокуратура Петербурга сообщала о внесенном представлении в адрес руководства Центрального управления региональных дорог и благоустройства из-за состояния дорог в Адмиралтейском районе.  Судя по опубликованным прокуратурой фотографиям, глубина некоторых из выбоин на дорогах там достигала 10 см.

фото ЗАКС.Ру


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