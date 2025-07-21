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Новости 21 июля 2025, 11:09

Прокуратура требует отремонтировать дороги на набережной канала Грибоедова

фото ЗакС политика Прокуратура требует отремонтировать дороги на набережной канала Грибоедова

В Адмиралтейском районе прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба ведомства 21 июля. Теперь надзорное ведомство требует отремонтировать дороги на трех улицах района.

Помимо сотрудников прокуратуры в проверке также принимали участие сотрудники ГАИ Адмиралтейского района. Они установили, что на участках автомобильных дорог на Лифляндской улице, Рижском проспекте и набережной канала Грибоедова есть ямы и выбоины. Судя по опубликованным прокуратурой фотографиям, глубина некоторых из них достигает 10 см.

По итогу проверки районная прокуратура внесла представление в адрес руководства Центрального управления региональных дорог и благоустройства. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, ранее прокуратура проверяла состояние дорог на улицах Центрального района. Тогда надзорное ведомство потребовало отремонтировать участки сразу на 15 улицах, в том числе на улице Марата и Большой Московской. 

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры


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