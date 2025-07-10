Улицу Марата отремонтируют по требованию прокуратуры

Прокуратура Центрального района потребовала отремонтировать дороги на 15 улицах в центре Петербурга, сообщила 10 июля пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее представление районный прокурор внес в адрес главы Центрального управления региональных дорог и благоустройства.

Ранее прокуратура района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ее ходе было установлено, что на отдельных участках автомобильных дорог на 15 улицах Центрального района имеются колейности, ямы, выбоины и просадки. В частности, дороги в ненадлежащем состоянии были обнаружены на улицах Марата и Большой Московской.

В связи с этим прокурор внес представление в адрес руководителя Центрального управления региональных дорог и благоустройства. Сейчас оно находится на рассмотрении. Надзорное ведомство поставило на контроль фактическое устранение нарушений.

Напомним, в середине февраля прокуратура потребовала отремонтировать проезжую часть Троицкого моста. Работы на переправе начались в конце февраля и должны были продлиться до октября этого года. По итогу Троицкий мост открыли 31 мая – на четыре месяца раньше запланированного срока.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру