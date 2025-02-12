ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:56

Прокуратура потребовала убрать впадины и колеи с Троицкого моста

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала убрать впадины и колеи с Троицкого моста

Проезжую часть Троицкого моста отремонтируют по требованию прокуратуры, сообщает 12 февраля пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуратура Центрального района обнаружила дефекты на проезжей части Троицкого моста. Оказалось, там имеются впадины глубиной более 13 см, а также просадки глубиной 10 см и более. Помимо этого, были обнаружены колейности. Все эти дефекты, как подчеркнули в прокуратуре, мешают движению автомобилей.

Отвечающее за состояние переправы СПБ ГБУ "Мостотрест" получило от ведомства представление. Районная прокуратура в дальнейшем собирается проконтролировать, как будут устраняться дефекты дорожного полотна. 

Напомним, что в начале января стало известно, что более 6,2 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на ремонт и развитие автомобильных дорог в 2025-2027 годах. 

кадр из видео Прокуратуры Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама