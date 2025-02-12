Прокуратура потребовала убрать впадины и колеи с Троицкого моста

Проезжую часть Троицкого моста отремонтируют по требованию прокуратуры, сообщает 12 февраля пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуратура Центрального района обнаружила дефекты на проезжей части Троицкого моста. Оказалось, там имеются впадины глубиной более 13 см, а также просадки глубиной 10 см и более. Помимо этого, были обнаружены колейности. Все эти дефекты, как подчеркнули в прокуратуре, мешают движению автомобилей.

Отвечающее за состояние переправы СПБ ГБУ "Мостотрест" получило от ведомства представление. Районная прокуратура в дальнейшем собирается проконтролировать, как будут устраняться дефекты дорожного полотна.

Напомним, что в начале января стало известно, что более 6,2 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на ремонт и развитие автомобильных дорог в 2025-2027 годах.

кадр из видео Прокуратуры Петербурга