Петербург получит более 6 миллиардов рублей на ремонт дорог до 2027 года

Петербург получит более 6,2 миллиарда рублей из федерального бюджета на ремонт и развитие автомобильных дорог. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает 4 января пресс-служба Смольного.

Соглашение о предоставлении субсидии охватывает период с 2025 по 2027 годы. Средства направят на приведение дорог, включая искусственные сооружения, в нормативное состояние в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

В 2025 году на эти цели выделят до 2,385 миллиарда рублей, в 2026 году — до 1,691 миллиарда рублей, а в 2027 году — до 2,182 миллиарда рублей. Реализация проектов проводится в рамках программы "Развитие транспортной системы".

Напомним, сегодня Беглов подписал постановление о строительстве библиотеки с концертным залом на 80 мест, зонами коворкинга, клубами чтения и интеллектуальными игр, детским амфитеатр, квест-комнатой и студией звукозаписи.

фото: ЗАКС.Ру