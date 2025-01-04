В Шушарах появится библиотека с концертным залом и коворкингом

В поселке Шушары Пушкинского района появится новая современная библиотека. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выкупе нежилого помещения площадью 1727,3 квадратных метра, расположенного в многоквартирном доме на Окуловской улице, 18, сообщила 4 января пресс-служба Смольного.

Новое учреждение станет филиалом Территориальной централизованной библиотечной системы Пушкинского района. Библиотека будет не только местом для чтения, но и современным культурным центром для всех жителей Центральной усадьбы Шушар, где проживает около 50 тысяч человек, треть из которых — молодежь до 35 лет.

В библиотеке планируется организовать концертный зал на 80 мест, зоны коворкинга, клубы чтения и интеллектуальных игр, детский амфитеатр, квест-комнату и студию звукозаписи. Также здесь будут проходить культурно-просветительские мероприятия, что позволит жителям разных возрастов проводить время с пользой, развиваться и заниматься творчеством.

Напомним, сегодня в Смольном так же сообщили и о выкупе здания на проспекте Героев для строительства детской поликлиники. Она станет структурным подразделением городской поликлиники №106.

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