На проспекте Героев откроется детская поликлиника на 320 посещений в смену

В Петербурге появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление о выкупе нежилого здания на проспекте Героев, 27, корп. 2, строение 1.

Как сообщила пресс-служба Смольного 4 января, здание общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров приобретут у застройщика для размещения медицинского учреждения. Новая поликлиника станет структурным подразделением городской поликлиники №106 и обеспечит жителей микрорайона доступом к необходимой социальной инфраструктуре.

Ранее стало известно, что Беглов подписал постановление о создании памятного знака "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне". Общая высота композиции составит 82 метра. Колонну высотой 41,95 метра увенчает фигура Петра I, выполненная из бронзы и достигающая 9,5 метра.

фото: ЗАКС.Ру