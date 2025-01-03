В Петербурге установят Триумфальный столп в честь победы в Северной войне

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о создании памятного знака "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне". Монумент будет установлен на Приморском шоссе в Лахта-Ольгино, рядом с Лахта-центром, сообщила пресс-служба Смольного 3 января.

Инициатором проекта выступил Фонд поддержки культурных инициатив Газпрома, который также заказал работы по проектированию и изготовлению памятника.

Триумфальный столп, разработанный архитектором Михаилом Мамошиным и скульптором Степаном Мокроусовым-Гульельми, представит собой бронзовую колонну на гранитном постаменте. Общая высота композиции составит 82 метра. Колонну высотой 41,95 метра увенчает фигура Петра I, выполненная из бронзы и достигающая 9,5 метра.

На постаменте и колонне будут размещены медальоны с барельефами и надписями, рассказывающими о военных подвигах России в Северной войне, результат которой закрепил статус страны как одной из великих мировых держав.

Напомним, ранее движение демократического обновления, которое возглавляет депутат Заксобрания Михаил Амосов, выступило за сохранение "небесной линии" Петербурга. По их мнению, проекты небоскребов в Лахте отрицают градостроительную традицию Петербурга, вносят в силуэт города диссонанс в форме "рощи" высотных строений.

фото комитета по градостроительству и архитектуре