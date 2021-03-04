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17:11

В "Водоканале" рассказали о борьбе со сбросом снега в люки

фото ЗакС политика В "Водоканале" рассказали о борьбе со сбросом снега в люки

С наступлением сильных метелей петербуржцы стали массово жаловаться в ГУП "Водоканал" на недобросовестную работу коммунальных служб, сотрудники которых приобрели привычку сбрасывать снег в канализационные колодцы. Больше всего таких сигналов поступило за прошедшую зиму из центральной части города: люки засоряли как во дворах, так и на тротуарах. Представители ГУП, столкнувшись с жалобами, стали активно этому явлению сопротивляться, в частности, устраивая профилактические и разъяснительные беседы. 

"О подобных нарушениях бригадам предприятия удавалось предотвратить возникновение аварийных ситуаций на сетях канализации", - говорится в сообщении "Водоканала".

Однако полностью вредное явление еще не искоренено. Администрация предприятия просит всех очевидцев сброса снежных масс в люки оперативно сообщать о случившемся на специальную горячую линию 305-09-09.

Отметим, что в дни наибольших осадков во второй половине февраля Петербург не успевали очищать от снега, и даже центральные улицы подолгу находились в неубранном состоянии. О причинах проблемы читайте в материале ЗАКС.Ру.

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