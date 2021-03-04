Фонд Льва Пономарева временно "исключили" из реестра иноагентов

Старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев* с удивлением сообщил о том, что руководимый им фонд "В защиту прав заключенных" исчез из перечня организаций-иноагентов, который ведет Минюст.

"Я ничего не понимаю. Мы зашли на сайт, и там такая информация. Вполне возможно, что это какая-то ошибка. Каждый на сайте может проверить, на сайте это висит. Что это означает – хоть убей, не знаем", - поделился он впечатлениями с изданием "МБХ медиа".

1 марта Пономарев объявил о ликвидации общественной организации "За права человека"** из-за ужесточения законодательства об иноагентах. В тот же день решение о признании иноагентом лично себя Пономарев взялся оспаривать в суде. Перед Новым годом он высказал предположение, что присвоение ему этого статуса могла инициировать ФСБ.

*Льва Пономарева российские власти считают физлицом-иноагентом

**Организацию "За права человека" российские власти считают НКО-иноагентом.

Обновлено 19:40 В Минюсте, как сообщил ТАСС, опровергли факт исключения фонда из реестра иноагентов, объяснив случившееся технической ошибкой.