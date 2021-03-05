Возле Заневской площади благоустроят сквер для маломобильных детей

Во дворе дома 27 по Заневскому проспекту, у стен Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района, в 2021 году благоустроят сквер, превратив его в доступную среду, передает пресс-служба комитета по благоустройству.

В зеленой зоне появятся поля для мини-гольфа, объединенная футбольно-баскетбольная площадка и место для тренажеров.

"Благодаря плотному сотрудничеству со специалистами центра будет создано уникальное пространство, которое позволит детям-инвалидам не только пройти курс реабилитации, но и повысить свои навыки в спорте", - гласит сообщение.

Отметим, что перед Новым годом петербургские чиновники приняли программу, согласно которой в ближайшие годы доступными для людей с ограниченными возможностями должны стать 96% всех зеленых зон в городе.