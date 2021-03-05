Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

Петербургский депутат Борис Вишневский, добивающийся скорейшего восстановления сбитого с дома 24 по Лахтинской улице горельефа, изображающего Мефистофеля, получил от губернатора удручающий для себя ответ. Чиновники не только не готовы вернуть архитектурный элемент до конца года, но и вполне не уверены, что это случится до 2025 года. В ответе говорится, что проблему обсудят во время "формирования краткосрочного плана на 2023-25 годы", а до того работы не предусматриваются.

"На мой взгляд, городские власти просто не хотят восстанавливать "Мефистофеля". Ищут любые поводы и причины", - прокомментировал депутат в своем Telegram-канале переписку с Александром Бегловым, назвав происходящее "издевательством".

Ранее в Смольном выражали готовность вернуть дому Лишневского исторический облик до конца 2022 года, в рамках работ по капитальному ремонту дома.

Напомним, что Мефистофеля сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.

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