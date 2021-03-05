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18:15

Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

фото ЗакС политика Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

Петербургский депутат Борис Вишневский, добивающийся скорейшего восстановления сбитого с дома 24 по Лахтинской улице горельефа, изображающего Мефистофеля, получил от губернатора удручающий для себя ответ. Чиновники не только не готовы вернуть архитектурный элемент до конца года, но и вполне не уверены, что это случится до 2025 года. В ответе говорится, что проблему обсудят во время "формирования краткосрочного плана на 2023-25 годы", а до того работы не предусматриваются.

"На мой взгляд, городские власти просто не хотят восстанавливать "Мефистофеля".  Ищут любые поводы и причины", - прокомментировал депутат в своем Telegram-канале переписку с Александром Бегловым, назвав происходящее "издевательством".

Ранее в Смольном выражали готовность вернуть дому Лишневского исторический облик до конца 2022 года, в рамках работ по капитальному ремонту дома.

Напомним, что Мефистофеля сбили рабочие в 2015 году, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Его фигурант компенсировал ущерб, заплатив 664 тысячи рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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