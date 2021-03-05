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19:00

КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

фото ЗакС политика КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 5 марта опубликовал проект распоряжения об отказе включать здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в перечень выявленных объектов культурного наследия. Документ отправлен на антикоррупционную экспертизу.

Из него следует, что решение принято на основа заключения о наличии/отсутствии историко-культурной ценности здания. Комитет также намерен исключить ВНИИБ из списка объектов, которые обладают признаками культурного наследия. 

Обращение в ведомства направляли градозащитники в ноябре 2020 года. Они требуют признать здание ВНИИБ культурным наследием и не сносить его. Землей владеет строительная группа "ФСК", которая заявляла о возможности сохранения постройки, но в ноябре 2020 года у ВНИИБ появился строительный забор. В марте 2021 года компания вновь заявила, что рассматривает варианты сохранения здания. Однако, градозащитники продолжают организовывать сходы и пикеты в защиту здания. 

Напомним, в 2019 году в КГИОП уже поступало обращение с просьбой признать здание ВНИИБ объектов культурного наследия. Ведомство отказало. 

Постройка для Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности создана в 1955 году. Архитектор здания Борис Журавлев также является автором проектов станций метро "Площадь Восстания" и "Фрунзенская" и гостиницы "Россия". В 2000-е институт приватизировали и закрыли. До октября 2020 года в здании размещались офисы и детские секции. 

София Саттарова

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