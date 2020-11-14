После появления строительного забора защитники здания ВНИИБ снова собрались на сход

Возле здания бывшего НИИ Бумажной промышленности накануне, 13 ноября, появился строительный забор, что побудило противников сноса вновь провести уличное мероприятие. Граждане обеспокоены работами с участием тяжелой техники, которые ведутся на участке, и склонны не доверять декларациям собственника, который ранее заявил о нежелании сносить бывший институт. Как и во все предыдущие разы, акция собрала несколько десятков человек и обошлась без задержаний.

"Сразу из нескольких источников поступает информация, что судебный запрет на снос планируют обойти под предлогом "аварийности" здания", - в частности, отметил лидер движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

По его мнению, за забором памятник конструктивизма можно "довести до аварийности" с меньшими хлопотами.

Напомним, что первоначально владелец земли собирался видеть вместо ВНИИБ новый 12-этажный дом. Суд запретил снос. Градозащитники продолжают безуспешно добиваться признания здания 1955 года памятником культурно-исторического наследия со стороны КГИОП.

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