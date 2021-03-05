18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:08

"Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

фото ЗакС политика "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

Писатель и публицист Дмитрий Быков признался, что находится под серьезным впечатлением от публицистической деятельности оппозиционера Алексея Навального, которой тот занимается после январского возвращения в Россию, ареста и получения от суда реального срока по делу "Ив Роше". Особенно высоко литератор ставит первый текст после этапирования из "Матросской тишины" во Владимирскую область, а также два последних слова по двум делам - все тому же делу "Ив Роше" и делу о клевете на ветерана ВОВ.

"Я не знаю, кто за него пишет, может быть, он даже пишет сам. Но тому человеку, который пишет за него или ему самому, я дико по-писательски завидую", - произнес Быков в эфире "Эха Москвы".

Узнав от ведущего, что все эти тексты и речи - авторского сочинения, гость интервью отреагировал еще более комплиментарно.

"Ну, значит, он гений, значит, Нобель по нему плачет", - предрек поэт и прозаик.

По его словам, Навальный точно должен получить престижную премию - если не по литературе, то Нобелевскую премию мира, на которую политика уже выдвинул знаменитый польский экс-президент Лех Валенса.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

3 марта, 18:09 Навальный обнаружился во владимирском СИЗО, а не в колонии

2 марта, 20:55 США ввели персональные санкции против российских чиновников из-за преследования Навального

2 марта, 18:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

2 марта, 16:41 ЕС ввел санкции против глав российских силовых ведомств из-за преследования Навального

1 марта, 17:43 ЕСПЧ принял к рассмотрению просьбу Минюста пересмотреть требование отпустить Навального

28 февраля, 18:00 "Убыло только от Amnesty International": Латынина - о лишении Навального статуса узника совести

28 февраля, 14:40 "Открытые медиа": Навального приняли в ИК-2 во Владимирской области

28 февраля, 13:22 Фонд Бориса Немцова присудил премию Навальному

27 февраля, 17:55 "Ярновости": Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 Владимирской области

27 февраля, 10:25 Amnesty International проведет внутреннее расследование о лишении Навального статуса узника совести


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:52 В Петербурге приумножили число выездных бригад для вакцинации от COVID-19

20:08 "Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

19:36 Столичному блогеру назначили второй арест подряд после акции 31 января

19:10 Беглов и Макаров поздравили петербурженок с 8 марта со сцены БКЗ

19:00 КГИОП не хочет включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

18:40 Муниципал: МО "Сергиевское" заказывает продуктовые наборы на 10,8 млн рублей

18:31 Смольный не позволил феминисткам провести шествие 8 марта

18:15 Возвращение Мефистофеля на фасад дома Лишневского задержится на несколько лет

17:42 Московские левые силы провели уличную акцию в годовщину смерти Сталина

17:18 Падение пассажира на рельсы временно парализовало движение на "красной" ветке петербургского метро

17:10 Первый участник российских протестов 23 января получил реальный срок

16:44 Три депутата ЗакСа обратились в СК из-за отравления Кара-Мурзы-младшего

16:36 Беглов продлил запрет на митинги и пикеты до 28 марта

16:12 В Москве отменяют режим самоизоляции для пожилых

15:57 Возле Заневской площади благоустроят сквер для маломобильных детей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru