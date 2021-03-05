"Он гений, Нобель по нему плачет": Дмитрий Быков восхищен тюремными текстами Навального

Писатель и публицист Дмитрий Быков признался, что находится под серьезным впечатлением от публицистической деятельности оппозиционера Алексея Навального, которой тот занимается после январского возвращения в Россию, ареста и получения от суда реального срока по делу "Ив Роше". Особенно высоко литератор ставит первый текст после этапирования из "Матросской тишины" во Владимирскую область, а также два последних слова по двум делам - все тому же делу "Ив Роше" и делу о клевете на ветерана ВОВ.

"Я не знаю, кто за него пишет, может быть, он даже пишет сам. Но тому человеку, который пишет за него или ему самому, я дико по-писательски завидую", - произнес Быков в эфире "Эха Москвы".

Узнав от ведущего, что все эти тексты и речи - авторского сочинения, гость интервью отреагировал еще более комплиментарно.

"Ну, значит, он гений, значит, Нобель по нему плачет", - предрек поэт и прозаик.

По его словам, Навальный точно должен получить престижную премию - если не по литературе, то Нобелевскую премию мира, на которую политика уже выдвинул знаменитый польский экс-президент Лех Валенса.