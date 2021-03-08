18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:47

Удальцов: ставка на репрессии, фальсификации и клевету - стратегический проигрыш

фото ЗакС политика Удальцов: ставка на репрессии, фальсификации и клевету - стратегический проигрыш

Московский политик Сергей Удальцов, анализируя последние внутрироссийские события, пришел к заключению, что власть и провластные каналы распространения информации намеренно создают видимость раскола в левой оппозиции. Вопреки распространенному мнению о конфликте в руководстве КПРФ между целиком системными фигурами и коммунистами, взаимодействующими с "навальнистами", лидер "Левого фронта" ничего подобного не наблюдает. А информационную кампанию по дискредитации своих единомышленников он считает неудачной для политического руководства страны.

"Путину и его окружению пора понять, что ставка на репрессии, фальсификации и клевету в отношении оппозиции является стратегически проигрышной. Народ ждет не этого, а системных изменений социально-экономической политики, реального роста своих доходов, устранения тотальной несправедливости в распределении доходов от наших природных ресурсов, искоренения олигархии и радикального ограничения аппетитов зарвавшихся чиновников", - рассудил он в своей новой заметке для издания "Свободная пресса".

По мысли Удальцова, если власть пойдет на подтасовки в ходе думских осенних выборов и продолжить "вбрасывать" компромат на левых оппозиционеров, то результаты голосования попросту не признает население, и на улицах в результате могут оказаться рассерженные сторонники самых разных политических взглядов.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:39 "Свобода, равенство, сестринство": Фемшествие и пикеты в честь 8 марта в Петербурге

18:00 "Партия мертвых" провела перфоманс, посвященный умершим женщинам

16:47 Удальцов: ставка на репрессии, фальсификации и клевету - стратегический проигрыш

15:55 Шульман сделала вывод из исключения Литвинович из ОНК

15:13 Фемактивистки без задержаний дошли шествием до Малой Садовой

15:05 Активисты жалуются на вырубку деревьев на Крестовском острове

14:32 Фемактивистки начали шествие в часть 8 марта

13:59 Профессор Соловей: У Путина есть некая личная одержимость неназванным блогером

13:15 Бороться с последствиями петербургского снегопада продолжают сотни единиц техники

12:07 Дроздов поздравил с 8 марта жительниц Калининского района

11:17 На 8 марта силовики в Ленобласти пожелали бывшим партнерам женщин пройти службу в армии

10:59 Володин пообещал законопроект, отвечающий на "беспредел" зарубежных соцсетей

10:43 Коронавирус подтвердился у еще 10,2 тысяч россиян, в Петербурге - 956 случаев

7 марта, 18:15 В Петербурге продолжает снижаться число ковид-госпитализаций

7 марта, 16:54 Движение Пономарева "За права человека" официально прекратило существование

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru