Удальцов: ставка на репрессии, фальсификации и клевету - стратегический проигрыш

Московский политик Сергей Удальцов, анализируя последние внутрироссийские события, пришел к заключению, что власть и провластные каналы распространения информации намеренно создают видимость раскола в левой оппозиции. Вопреки распространенному мнению о конфликте в руководстве КПРФ между целиком системными фигурами и коммунистами, взаимодействующими с "навальнистами", лидер "Левого фронта" ничего подобного не наблюдает. А информационную кампанию по дискредитации своих единомышленников он считает неудачной для политического руководства страны.

"Путину и его окружению пора понять, что ставка на репрессии, фальсификации и клевету в отношении оппозиции является стратегически проигрышной. Народ ждет не этого, а системных изменений социально-экономической политики, реального роста своих доходов, устранения тотальной несправедливости в распределении доходов от наших природных ресурсов, искоренения олигархии и радикального ограничения аппетитов зарвавшихся чиновников", - рассудил он в своей новой заметке для издания "Свободная пресса".

По мысли Удальцова, если власть пойдет на подтасовки в ходе думских осенних выборов и продолжить "вбрасывать" компромат на левых оппозиционеров, то результаты голосования попросту не признает население, и на улицах в результате могут оказаться рассерженные сторонники самых разных политических взглядов.