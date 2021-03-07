Белковский: КПРФ хочет загребать жар сразу двумя руками

Политолог Станислав Белковский дал оценку публичному поведению руководства КПРФ в преддверии осенних выборов в Государственную думу. По его мнению, имеет место раскол между старыми системными коммунистами и теми, кто рассматривает возможность сотрудничества с командой преследуемого государством Алексея Навального. Публицист подчеркивает, что наблюдаемый им раскол имеет далеко идущий расчет и "всё у них придумано очень хитро".

"У них абсолютно лояльные Кремлю, такие откровенно лояльные и антинавальнистски настроенные непротестные фигуры будут в федеральном списке — такие, например, как Иван Иванович Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов и так далее. А вот настоящие оппозиционеры, которые не боялись и не стеснялись поддерживать народные протесты, пойдут по мажоритарным округам", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Исходя из озвученной логики, Белковский делает вывод, что партия попытается "загрести жар двумя руками", но, скорее всего, добившись этого, "всё сдаст". В качестве поучительного исторического примера он приводит президентские выборы 1996 года.

"Коммунистам удастся, как иногда у них получалось в прошлом, и рыбку съесть, и куда-нибудь там не сесть", - заключил политолог.

Отметим, что глава столичного комитета КПРФ Валерий Рашкин поддерживает протесты "навальнистов", тогда как бессменный лидер организации Геннадий Зюганов постоянно утверждает, что Навальный - агент неких западных сил, желающих через него устроить в России беспорядки.