В Петербурге прогнозируют двадцатиградусные морозы

Петербургское управление МЧС выпустило анонс, по которому в ночь на 10 марта горожанам следует ждать температур, доходящих до 20-22 градусов ниже нуля. Улицы в течение ближайших суток обещают быть скользкими. В свою очередь, ночь на 11 марта обещает принести в Петербург 18-градусные морозы. При этом дневная температура в указанные даты не должна будет упасть ниже 10 градусов.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, отталкиваясь от данных МЧС, написал в своем Facebook о том, что во второй российской столице намечается историческая по своим показателям непогода.

"Это станет самым низким значением с начала весны, более того за всю минувшую зиму подобные температуры фиксировались лишь 3 раза, а за последние полвека всего 7 мартов могут похвастаться морозными "двадцатниками"!", - говорится в его посте.

Отметим, что помимо затянувшихся морозов, нынешняя зима под ее конец оказалась еще и крайне снежной, вызвав серьезные проблемы с уличной уборкой.