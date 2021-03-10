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9:24

Собянин допустил отмену ограничений по коронавирусу в Москве весной

фото ЗакС политика Собянин допустил отмену ограничений по коронавирусу в Москве весной

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС заявил, что основная часть ограничений в связи с эпидемией коронавируса, скорее всего, будет отменена к лету.

"Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной", - сказал Собянин. При этом он оговорился, что некоторые "меры предосторожности" - такие как масочный режим и ограничение массовых мероприятий – будут сохранены и дальше. По словам Собянина, все будет зависеть от того, какими темпами будет идти вакцинация и формирование коллективного иммунитета.

С 8 марта в Москве был отменен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, их социальные карты были разблокированы.

фото: kremlin.ru

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