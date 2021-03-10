"Открытый Петербург" обжаловал включение в реестр НКО-иноагентов

Представители "Открытого Петербурга" обратились в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить решение Минюста о включении организации в список НКО, выполняющих функции иностранного агента. Об этом ЗАКС.Ру сообщил председатель организации Андрей Пивоваров.

Минюст внепланово проверял "Открытый Петербург" на предмет иностранного финансирования осенью 2020 года. В декабре организацию включили в реестр НКО-иноагентов.

Пивоваров утверждает, что иностранных денег "Открытый Петербург" никогда не получал, однако в министерстве посчитали, что организация существовала за счет средств своего председателя, которые ему перевели из-за границы на личный счет. Речь идет о переводе, сделанном по контракту в 2017 году, уточнил Пивоваров.

Кроме того, представители "Открытого Петербурга" заявили, что организация занимается не политической, а социально-просветительской деятельностью и образовательными проектами.

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