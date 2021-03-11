Горизбирком назначил в ИКМО сотрудников местных администраций и школьницу

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 11 марта выбрала новых членов в ряд муниципальных избиркомов. В избирательную комиссию муниципалитета "Звездное" вошли Светлана Моисеева от КПРФ, выдвинутый собранием избирателей по месту жительства Алексей Быковский и Луиза Доильницына от партии "Родина". Член ГИК Марина Жданова сообщила, что последняя является ученицей 11 класса, но 18 лет ей уже есть. Полное имя девушки Доильницына Луиза Анатольевна, уточнила Жданова.

В соседнем муниципалитете "Гагаринское" с 2011 по 2013 год главой местной администрации был Анатолий Доильницын. В 2014 году он стал муниципальным депутатом округа от "Единой России". Доильницын прошел и в шестой созыв совета в 2019 году, но в июне 2020 года сложил полномочия по собственному желанию. Соответствующее решение муниципальный совет "Гагаринского" принял 5 июня, в тот же день Горизбирком назначил его председателем новой территориальной избирательной комиссии №48 Московского района.

Тогда член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская отметила, что совет "Гагаринского" был избран "с помощью больших нарушений избирательного законодательства". ЗАКС.Ру подробно рассказывал о фейковой очереди в ИКМО. Тогда муниципальным избиркомом руководил Алекси Цхададзе, но был избран депутатом в МО "Звездное" и сложил полномочия председателя и члена ИКМО "Гагаринское".

Горизбирком выбрал ему замену 10 марта - членом комиссии стала Алена Капустина. Член ГИК Жданова сообщила, что Капустина выдвинута собранием избирателей по месту работы, а трудится она в муниципальном совете МО "Гагаринское". Как следует из данных сайта муниципалитета, женщина является главным специалист-юристом аппарата мунсовета.

Также Горизбирком выбрал нового члена в ИКМО №54. В комиссию вошел сотрудник местной администрации Ирина Дектярева. Член ГИК Жданова уточнила, что других кандидатов на это место не было. На сайте МО "№54" указано, что Дектярева работает в организационно-правовом отделе.