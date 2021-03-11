Московский омбудсмен выступает за переход на четырехдневку для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева определилась со своим отношением к четырехдневной неделе, дискуссии о которой в последние годы периодически возникают в публичном дискурсе. Например, в настоящее время разговоры об этом ведутся в стенах Мосгордумы.

"Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин", - цитирует позицию Потяевой "Интерфакс".

По мнению чиновницы, необходим хотя бы один день, в течение которого от семейных и домашних хлопот женщину не будут отвлекать ее профессиональные обязанности. При этом идеальный вариант для омбудсмена тот, при котором у мужчин сохраняется пятидневка, требующая присутствия на рабочем месте.

Согласно опросу HeadHunter, проведенному в конце 2019 года, 46% опрошенных петербуржцев признались, что не готовы в обозримой перспективе переходить на четырехдневную рабочую неделю.