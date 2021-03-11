Почти 300 тысяч петербуржцев привились кончающимся первым компонентом "Спутника V"

Координационный совет Петербурга по борьбе с распространением коронавируса представил новейший статистический отчет. Среди прочего, в нем говорится, что по состоянию на 11 марта прививку отечественной вакциной "Спутник V" сделали 294 706 людям, из которых 176 918 граждан прошли цикл вакцинации целиком.

Как сообщалось ранее, с первым компонентом вакцины наблюдаются временные трудности: в 16 из 129 стационарных пунктов он закончился. Прежде всего речь идет о пунктах на территории исторических районов города.

По сравнению с данными недельной давности выросло число госпитализаций - с 338 до 352. Коронавирусный коечный фонд, состоящий из 6756 мест, свободен на одну четверть.