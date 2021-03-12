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13:56

Роскомнадзор: Мы готовы к любому диалогу с Twitter, лишь бы он был

фото ЗакС политика Роскомнадзор: Мы готовы к любому диалогу с Twitter, лишь бы он был

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в ходе слушаний в Общественной палате на тему "Вынужденное замедление Twitter - выводы для всех" заявил, что российский регулятор готов к диалогу с сервисом микроблогов, но ответа на свои запросы не получает, передает ТАСС.

"Наши претензии остаются без ответа. Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде. Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был", - сказал Зайцев.

По его словам, Twitter может оспорить замедление своей работы в России в суде, но пока реакции компании не было.

РКН замедляет доступ к Twitter в рамках законодательства РФ, заявил Зайцев. Он подчеркнул, что соцсеть уведомляли о возможной блокировке, если не будет выполнено требование об удалении запрещенного контента.

"Они [представители Twitter] законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры в виде замедления доступа к данной интернет-площадке. Повторюсь, мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц в Twitter, и они нас знают", - заключил Зайцев.

10 марта РКН объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. Также РКН пригрозил сервису блокировкой.

После этого неожиданно перестали открываться сайты ряда госорганов, в том числе Кремля, правительства, министерств, Следкома, Госдумы и Совета Федерации. В РКН и Минцифры отрицали, что это связано с замедлением доступа к Twitter. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал этот сбой со словами "все открывается, все работает".

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