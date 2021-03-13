Резник: Главная задача депутата - не молчать о происходящем в стране

С выступления депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника в Москве 13 марта начался форум "Муниципальная Россия", передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербургскому парламентарию предложили ответить на вопрос, могут ли перемены начаться с муниципального уровня. Резник заявил, что страна погружается в "диктатуру карателей", и никаких уровней и правового поля в ней нет.

В существующих условиях любой честный депутат должен не смотреть на свои полномочия, а реагировать на происходящее вокруг в соответствии со своими убеждениями, считает Резник.

- Главное, что должен делать депутат сегодня, - не молчать о том, что происходит в стране, - заявил он.

Он также отметил, что актуальным стал вопрос существования представительной власти в принципе.

Тем временем на форум пришли сотрудники полиции.

Форум "Муниципальная Россия" продлится два дня. В нем участвует не менее 200 человек из 20 с лишним городов. Уже выступили бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава Красносельского района Москвы Илья Яшин. Среди других экспертов - либертарианец Михаил Светов, депутат Думы города Томска Ксения Фадеева, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, политик Дмитрий Гудков и другие.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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