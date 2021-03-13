Глава Выборгского района выступил перед градозащитниками на встрече у ВНИИБ

Градозащитники 13 марта вновь собрались у здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На сход пришли около 50 человек.

Активисты приглашали на встречу руководителя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова и руководителя администрации Выборгского района Валерия Гарнеца. Последний откликнулся на приглашение. Гарнец заявил градозащитникам, что здание ему тоже нравится, и, как человек, он активистов поддерживает.

Глава района рассказал, что существует два способа спасти здание ВНИИБ. Первый - добиться признания его обьектом культурного наследия, а второй - выкупить постройку у собственника. Он уточнил, что встречался с собственником - тот отказывается продавать здание.

- Что касается первого пути. Действительно, 5 марта комитет по охране памятников принял решение в соответствии с заключение комиссии о том, что данный объект не является обьектом культурного наследия. Что делать? <...> Или граждане, или общественные организации вправе обжаловать данное решение, обжаловать в суде, - предложил Гарнец.

В разговоре ЗАКС.Ру глава района сообщил, что сам в суд пойти не может, так как выступать против коллеги-чиновника некорректно. Глава района уточнил, что проведёт встречу вместе с градозащитниками и собственником земли группой компания "ФСК". Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердил участник инициативной группы Александр Алаханов. По его словам, дата такой встречи пока неизвестна, на ней должны присутствовать представители КГИОП и комитета по строительству.

Алаханов отметил, что согласен с Гарнецом в том, что нужно обращаться в суд, чтобы оспорить решение КГИОП признавать ВНИИБ обьектом культурного наследия. Также градозащитники хотят оспорить Генплан Петербурга. По словам Алаханова, из ряда документов следует, что у станции метро "Площадь Мужества" и ВНИИБ находится разлом земной коры, через который подземные воды поднимаются вверх - и на этом строить многоэтажные здания нельзя. Подобные размывы должны быть указаны в Генплане города, но они там не упоминаются, заявил Алаханов.

Гарнец также отметил, что подобные собрания необходимо проводить в соответствии с законом: уведомлять о нем администрацию района, и тогда оно будет согласовано, иначе к участникам встречи могут быть применены меры административного реагирования. Участники встречи отреагировали на эти слова негативно: начали кричать и возмущаться.

Рядом с ВНИИБ находились полицейские. Однако никаких требований к собравшимся они не предъявляли.

Напомним, собственник земли "ФСК" ранее заявлял, что не планирует сносить постройку, но градозащитники в это утверждение не верят. Они считают, что здание надо оставить в прежнем виде – никаких надстроек жилых помещений сверху быть не должно. В настоящий момент в суде идет несколько разбирательств по ВНИИБ, на момент рассмотрения дел какие-либо строительные работы на территории запрещены.

Ранее градозащитники направили в КГИОП обращение с просьбой признать здание советских времён объектом культурного наследия. Ведомство 5 марта опубликовало проект постановления об отказе включать здание в перечень.

София Саттарова

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