Беглов о нехватке вакцины в Петербурге: Могут быть небольшие перебои на некоторых пунктах

Губернатор Александр Беглов прокомментировал ситуацию с нехваткой вакцины от коронавируса "Спутник V" в Петербурге, его слова приводит Telegram-канал "Пул 78".

"Могут быть небольшие перебои с вакциной на некоторых прививочных пунктах, но есть и другие прививочные пункты, где вакцина есть. Мы в ближайшее время должны получить большой объем вакцины, так что все будет нормально", - сказал Беглов.

Он вновь призвал петербуржцев активнее прививаться от коронавируса, заявив, что это "ответственность не только за себя, но и за своих близких, родных, коллективная". "Надо вакцинироваться, если мы хотим жить без всяких ограничений", - подчеркнул Беглов.

Накануне Смольный сообщал, что в поликлиниках Петербурга остается 48,7 тысяч комплектов неиспользованной вакцины. При этом в поликлиниках пациентам отменяют запись на прививку, ссылаясь на то, что препарат у них закончился, и они ждут новую поставку.

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