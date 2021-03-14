В Чечне опять ловили колдунов: провинившихся заставили покаяться в эфире ЧГТРК "Грозный"

В эфире гостелеканала "Грозный" вышел сюжет о борьбе с колдовством в республике: в репортаже чеченские правоохранители ловят женщин, одна из которых весьма преклонного возраста, занимающихся "антирелигиозной" деятельностью. Видео размещено на официальной странице ЧГТРК в Instagram.

В видео показаны "колдуньи", проводящие некий обряд с использованием "свинца, ногтей и крови". "Что-то надо подсыпать в еду мужчине, а что-то - закопать в саду", - комментирует происходящее "ворожея".

Женщины попали в руки к правоохранителям после того, как их тайная церемония была записана на скрытую камеру. На кадрах одна из задержанных, разговаривая по-чеченски, объясняет смысл ритуала.

Большую часть сюжета главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев проводит с дамами "профилактическую беседу", указывая, что колдовство является "крайне тяжким грехом в исламе". В итоге женщины признали, "что совершили большой грех".

"Кавказский Узел" отмечает, что с июля 2019 года в Чечне заметно усилилось преследование местных жителей за оккультизм, а ЧГТРК "Грозный" систематически выпускает репортажи, в которых задержанных заставляют извиняться за занятие "колдовством".