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17:12

Комздрав: Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на 6-7 дней

фото ЗакС политика Комздрав: Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на 6-7 дней

В Петербурге доступны более 40 тысяч доз первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V", этого хватит при нынешних темпах вакцинации на 6-7 дней, заявили в комитете по здравоохранению.

По словам чиновников, вскоре в Петербург поступит новая парция вакцины, которая восполнит недостаток препарата в прививочных пунктах. В комитете напомнили, что сделать прививку от коронавируса сейчас можно в более чем 100 пунктах, в том числе – в пяти торговых центрах, где сделать это можно без предварительной записи.

На прошлой неделе петербуржцы столкнулись с тем, что поликлиники отменяли запись на прививку, ссылаясь на то, что вакцина закончилась, и они ждут новую поставку. Губернатор Александр Беглов, комментируя ситуацию, сообщал, что "могут быть небольшие перебои на некоторых пунктах".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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