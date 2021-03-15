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18:05

Суд прекратил дело экс-кандидата в мундепы о покушении на убийство

фото ЗакС политика Суд прекратил дело экс-кандидата в мундепы о покушении на убийство

Василеостровский суд Петербурга прекратил дело бывшего кандидата в муниципальные депутаты Сергея Баркана, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Баркан был арестован в сентябре 2020 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, он в ходе конфликта на Среднем проспекте В.О. якобы мог ударить колюще-режущим предметом женщину в шею, чем причинил ей легкий вред здоровью: сообщалось, что таким предметом было шило. Суд при поступлении дела изменил юридическую квалификацию обвинения на ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В итоге потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела в отношении Баркана в связи с примирением с ней. Она пояснила, что не желает привлечения Баркана к уголовной ответственности за совершенное преступление, и принимает его извинения. Баркана освободили в зале суда.

Баркан заявлялся кандидатом в муниципальные депутаты МО № 7 (от КПРФ) и МО "Васильевский" (самовыдвиженцем) на выборах 2019 года. Однако в обоих случаях он позже сошел с предвыборной гонки. 

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