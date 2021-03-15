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18:55

Суд рассмотрит дело калининградца, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле

фото ЗакС политика Суд рассмотрит дело калининградца, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении уроженца Калининграда, забросавшего снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщили в прокуратуре.

Молодого человека обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением). По версии следствия, вечером 16 декабря 2020 года он "умышленно, из хулиганских побуждений, бросил два комка снега" в сопло мемориала, из-за чего огонь потух.

Дело направлено в Дзержинский суд Петербурга.

Вечный огонь на Марсовом поле тушили несколько раз за последнюю зиму. В январе 2021 года его потушили дети, играя в снежки.

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