Беглов: Главная задача – предотвратить третью волну коронавируса в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" заявил, что коронавирус пока никуда не делся из Петербурга, и призвал горожан вакцинироваься, чтобы предотвратить новую вспышку заболевания.

"Сейчас главная задача – сформировать коллективный иммунитет и предотвратить третью волну коронавируса. Это зависит, прежде всего, от масштабов вакцинации", – подчеркнул Беглов (цитата по "Фонтанке.ру").

Он поблагодарил тех горожан, кто "проявил благоразумие и обезопасил себя и близких", привившись от коронавируса, и напомнил, что в Петербург в ближайшее время должна поступить новая партия препарата.

На прошлой неделе петербуржцы столкнулись с тем, что поликлиники отменяли запись на прививку, ссылаясь на то, что вакцина закончилась, и они ждут новую поставку. Беглов, комментируя ситуацию, сообщал, что "могут быть небольшие перебои на некоторых пунктах". В комитете по здравоохранению заявили, что при нынешних темпах вакцинации запасов первого компонента препарата "Спутник V" в городе хватит на 6-7 дней.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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