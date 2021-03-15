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20:40

Горсуд зарегистрировал дело о госизмене из-за продажи советских карт

фото ЗакС политика Горсуд зарегистрировал дело о госизмене из-за продажи советских карт

Горсуд Петербурга зарегистрировал дело о госизмене в отношении Владимира Грабовского, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (нарушение гостайны) пока не принято к производству, его материалы имеют гриф "совершенно секретно", подробности не приводятся. Напомним, имя Грабовского упоминалось в связи с другим делом о нарушении гостайны – в отношении поисковика Антона Коломицына, заочно арестованного год назад.

Коломицыну грозит срок за приобретение старых советских топографических карт – ЗАКС.Ру рассказывал об этой истории. Коломицын говорил, что якобы купил эти карты у Грабовского, который был сотрудником петербургского научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных. Супруга поисковика Дарья Дедова тогда сообщала, что в отношении "продавца" также возбуждено дело о госизмене.

"Фонтанка.ру" отмечает, что Грабовский работал начальником цеха подготовки и хранения материалов ФГУП "Аэрогеодезия". В советское время это был единственный в России изготовитель и поставщик точных топографических фотокамер для аэро- и космических съемок, в 1970-х годах предприятие обновляло топографические карты с использованием космических снимков. На сайте рекламируется создание, подготовка к изданию и обновление топографических планов, карт, атласов.

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