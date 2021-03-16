ЗакС Петербурга снова закупается сувенирными часами

Законодательное собрание Петербурга опубликовало извещение о закупке сувенирных часов с максимальной ценой контракта 491 тысяча рублей.

Городскому парламенту необходимы 60 наручных часов двух типов и 12 настольных наборов с часами трех видов. Аксессуары на этот раз требуются только мужские, хотя прежде ЗакС заказывал часы и для женщин. Согласно техзаданию, ремешки должны быть из кожи темно-синего или коричневого цвета. На циферблате обязательно должно быть окошко с календарем. Средняя цена таких часов в документации составляет от 6726 до 6923 рублей за штуку. На сувенире должна быть размещена надпись "От Законодательного Собрания Санкт-Петербурга".

Настольные письменные наборы из камня с часами депутатам требуются в трех видах. Самый дешевый вариант оценивается в 4416 рублей за штуку. Таких наборов нужно шесть. Изделие в виде морской ракушки с визитницей, подставкой для ручки и золотистой часовой капсулой должно быть выполнено из змеевика тёмно-зелёного оттенка и креноида коричневого оттенка.

По 8933 рубля ЗакС готов заплатить за три набора из долерита и креноида коричневых оттенков с подставкой под ручку, часами и бронзовой копией скульптуры "Сфинкс" с Университетской набережной.

Самыми дорогими из заказанных являются наборы из тех же долерита и креноида, но с бронзовой копией скульптуры "Лев с шаром" с Дворцовой пристани. Оценивается такой сувенир в 9576 рублей за штуку. Всего ЗакС намерен купить три таких набора.

Сувениры предназначены для вручения на официальных мероприятиях парламента.

изображения из техзадания закупки