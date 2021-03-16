Лишенный депутатского мандата экс-глава Красного Села пожаловался Турчаку

Единоросс Николай Колошинский, которого коллеги в ноябре лишили мандата депутата Красного Села, сославшись на ошибки в декларации о доходах, направил письмо секретарю генерального совета "Единой России" Андрею Турчаку.

В обращении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) Колошинский написал, что в свое время стал "очень неудобным депутатом" для исполнявшего обязанности главы Красного Села Евгения Мареева, тоже члена "Единой России".

"Происшедшие события взбудоражили жителей Красного Села, что крайне нежелательно накануне выборов, а разбираться в этом никто не желает", - заявил в письме экс-муниципал.

Совет Красного Села снял с Колошинского депутатские полномочия после обращения губернатора Александра Беглова. В своем письме глава города указал, что в предоставленных сведениях о доходах за 2019 год мундепом были допущены серьезные ошибки. Позже бывший муниципал оспорил решение совета в Красносельском районном суде, но его иск не был удовлетворен ни первой, ни второй инстанцией.

В комитете территориального развития указали на идентичность данных о доходах и имуществе Колошинского и его жены. Бывший мундеп подозревает, что мог быть совершен подлог. Он утверждает, что передавал в комитет другие данные. По словам экс-депутата, его принтер оставляет брак при печати - черные точки, однако на нескольких листах декларации, которую представили в судах, этих точек не было.

Колошинский обратился в Следственный комитет. Он рассказал ЗАКС.Ру, что надеялся на проведение почерковедческой экспертизы автографов, оставленных на листах декларации. В возбуждении уголовного дела ему было отказано. В ответе следователя СК (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) говорится, что помимо Колошинского, ей были опрошены сотрудники комитета территориального развития Дмитрий Филатов и Анна Гридина.

Также бывший муниципал обратился в администрацию президента России. Его письмо переслали в прокуратуру, а оттуда - в 76 отдел полиции, где сообщили, что по заявлению была проведена проверка.

- Мне обидно за партию "Единая Россия", членом которой я являюсь до настоящего времени и решения которой я пытался претворять в жизнь, - заявил ЗАКС.Ру Колошинский.

Отметим, Колошинский почти восемь лет работал на должности главы сначала местной администрации, а затем муниципалитета Красное Село. С 2014 года он ушел в оппозицию новому главе Марееву. С сентября 2019 года в Красном Селе не могли переизбрать главу, поскольку Колошинский и группа его сторонников постоянно срывали кворум. После лишения мундепа мандата Мареева удалось избрать на новый срок.

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