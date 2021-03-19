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Поправки в Конституцию

Муниципал

19 марта, 19:01

Совет МО "Гражданка" не стал лишать мандата мундепа от КПРФ Жук

фото ЗакС политика Совет МО "Гражданка" не стал лишать мандата мундепа от КПРФ Жук

Совет муниципального образования "Гражданка" на заседании 19 марта большинством голосов проголосовал против лишения мандата муниципального депутата от КПРФ Елену Жук. Трансляция заседания велась на сайте YouTube.

Глава МО Елена Беляева ("Справедливая Россия") сообщила коллегам, что  муниципалитет получил обращение от губернатора Петербурга Александра Беглова о нарушениях в отчете о доходах и имуществе Жук. Глава города заявил о необходимости решить вопрос о лишении полномочий мундепа в течение 30 дней, рассказала Беляева.

Ранее она в разговоре с ЗАКС.Ру сказала, что сама отправляла обращение губернатору с просьбой проверить декларацию Жук. Документ вызывает ряд вопросов, считает глава МО "Гражданка"

Жук сообщила, что недостатки в ее декларации действительно найдены. Но коррупционной природы в них нет, считает депутат. Она добавила, что в документах у нее нашли три ошибки: не указаны нежилое здание, доход от ценных бумаг и банковский счет супруга с остатком в 19 тысяч рублей. Здание уже перестроено в другое и заново зарегистрировано, но старое также сохранило регистрацию, о доходе от ценных бумаг мундеп на момент подачи отчета не знала, также как и не знает, почему супруг не указал банковский счет, заявила Жук. 

Ряд членов совета "Гражданки" на заседании сказали, что считают неправильным сам факт лишения полномочий депутата другими депутатами. Их избирают жители округа, а не другие представители совета муниципалитета, подчеркивают мундепы. В частности, об этом же в своей речи со ссылками на законодательство заявил избранный от "Справедливой России" мундеп Вадим Сафонов:

- Давайте помнить, что внесение поправок в Конституцию, состоявшееся в прошлом году, не отменило и не изменило положение статьи третьей: "Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также  через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации".

По мнению Сафонова, лишение полномочий депутата после заявления губернатора является антиконституционным. Мундеп добавил, что губернатор даже не предоставил им отчета об ошибках в декларации Жук.

Глава МО Беляева согласилась с тем, что совет не имея никаких документов в качестве доказательств не должен лишать своего депутата мандата. 

- Я разбавлю пафос, скажу то же самое, но очень коротко. Уважаемые коллеги, данный проект решения (о лишении Жук полномочий муниципального депутата - прим. ЗАКС.Ру) лично я поддерживать не буду. По одной простой причине, что у нас нет оснований, у нас нет развернутого доклада, и мы не можем лишать депутата [мандата] на основании только одного заявления, - сказала Беляева.

При этом, она добавила, что намерена продолжить контролировать соблюдения антикоррупционных законов. Беляева обратилась к Жук и заявила, что надеется на разрешение всех вопросов с ее недвижимостью и что мундеп поговорила со своим супругом.

За лишение Жук мандата не проголосовал никто из присутствовавших на заседании депутатов, "против" высказались восемь человек, еще четверо - "воздержались". 

София Саттарова


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